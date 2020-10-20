"УкрАВТО" стане дистриб'ютором нового бренду: ім'я озвучать у грудні

Корпорація "УкрАВТО" вирішила нестандартно анонсувати підписання контракту на дистрибуцію ще одного популярного автомобільного бренду.

Так, у компанії пообіцяли, що нова дилерська мережа буде відповідати високим стандартам якості обслуговування, проте не озвучили ім'я партнерської марки авто, передає пресслужба.

Відповідно до отриманих коментарів, "УкрАВТО" планує продавати автомобілі середньої цінової категорії від відомого азіатського виробника. Про якість автомобілів цієї марки раніше позитивно відгукувалися українські клієнти.

"Наша впевненість в успіху нового проєкту підкріплена вже існуючим позитивним досвідом експлуатації автомобілів цього бренду тисячами власників в Україні. Незабаром ми повідомимо подробиці і оголосимо конкурс на посередництві для формування сервісно-збутової мережі, що покриває всю Україну", – зазначив заступник голови правління корпорації "УкрАВТО "Вахтанг Васадзе.

Нагадаємо, у компанії є мережа власних сервісних центрів по всій території України, що робить цілком реальним висновок популярності марки на новий рівень. Тепер у клієнтів "УкрАВТО" буде ще більше свободи при виборі автомобіля.

Довідка. "УкрАВТО" – найбільший вітчизняний виробник автомобілів, що володіє потужностями для повного циклу виробництва; офіційний імпортер і дистриб'ютор автомобілів більш ніж 15 брендів; постачальник сервісних послуг і виробник запасних частин і аксесуарів з найбільшою власною мережею сервісних і дилерських центрів в Україні.