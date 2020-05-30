Погода в Україні в суботу, 30 травня, буде дощовою і грозовою у всіх регіонах. Однак на сході та півдні, незважаючи на опади, очікується літнє тепло.

На основній частині країни температура вдень підвищиться до +14...+17 градусів, а вночі – до +8...+11, повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

У західних регіонах дощі очікуються цілодобово. Погіршать погоду і сильні пориви вітру до 7-12 м/с. Повітря вдень прогріється до +11...+14 (трохи тепліше буде тільки на Закарпатті, Волині та Рівненщині) і до +8...+10 вночі.

Грози в Україні GISMETEO

Північ і центр України також накриють опади, які не припинятимуться ні вдень, ні вночі. Стовпчики термометрів піднімуться до +15...+18 вдень і +9...+11 вночі.

На сході буде по-літньому тепло: +18...+21 вдень і +12...+14 вночі. Однак зіпсують погоду дощі та грози.

Погода в Україні на 30 травня Сайт Укргідрометцентру

На півдні прогнозується майже аналогічна погода, але без гроз. Температура повітря в цій частині країни вдень становитиме +18...+20, а вночі +11...+14.

У Києві перший вихідний теж буде дощовим. Температурні показники встановляться на рівні +15...+17 вдень і +9...+11 вночі.

Погода в Україні на 30 травня Сайт Укргідрометцентру

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Укргідрометцентр оголосив, що 30 травня вночі у східних областях України та вдень у північних варто очікувати I рівня небезпеки (жовтого) через значні дощі.