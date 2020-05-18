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18 травня • оновлено в 13:57
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Україну знову заллє дощами: синоптикиня озвучила прогноз погоди

4.4т
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Погода в Україні у вівторок, 19 травня, принесе дощі на заході, півночі, у більшості центральних областей та на Харківщині.

У південній частині України, у Дніпрі з районами, у Луганській та Донецькій областях переважатиме суха погода, вітер буде із заходу, помірний, написала на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталка Діденко.

Температура повітря найближчої ночі лише +6..+9 градусів, на півночі місцями +3..+7 градусів, у південній частині +8..+13 градусів. Удень в Україні очікується +14..+20 градусів, на півдні до +22 градусів, на заході +18..+24 градуси, на крайній півночі +9..+13 градусів.

Прогноз погоди на 19 травня: Україну заллє дощами

Прогноз погоди на 19 травня: Україну заллє дощами

glavred.info

У Києві 19-го травня пройде дощ, вночі очікується +7 градусів, вдень +17 градусів.

Як зазначила Діденко, до вихідних втримається помірно тепла чи й прохолодна погода з періодичними дощами.

Україну знову заллє дощами: синоптикиня попередила про похолодання

Наталка Діденко/Facebook

Україну знову заллє дощами: синоптикиня попередила про похолодання

Наталка Діденко/Facebook

Як писав OBOZREVATEL раніше, синоптики попередили, що до кінця травня Україну очікують дощі, заморозки і спека до +25.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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