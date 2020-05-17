Україну знову заллє дощами: синоптикиня дала невтішний прогноз на початок тижня

Карина Бондаренко Суспільство 15:39, 17.05.2020 Оновлено: 15:49, 17.05.2020

У понеділок, 18 травня, українці відчують вплив антициклону. Дощі, грози та штормовий вітер прогнозують у північних, східних і західних областях країни.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко. Вона уточнила, що протягом усього тижня погода буде свіжою – повітря не прогріється вище за +20 градусів.

Погода в Україні

"Температура повітря 18 травня в Україні протягом дня становитиме +14...+18 градусів, на Закарпатті та в Чернівецькій області – до +20, на крайній півночі +10...+13 градусів, в південній частині +17...+23 градуси", – уточнила Діденко.

У Києві понеділок очікується вологим і вітряним, вдень максимальна температура повітря +16...+18.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики попередили, що до кінця травня Україну чекають дощі, заморозки та спека до +25 градусів.

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