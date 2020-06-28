Україну знову накриє негода: з'явилось штормове попередження

В Україні у понеділок, 29 червня, знову очікується погіршення погоди. У деяких регіонах можливі грози, град та шквали вітру.

Відповідне штормове попередження опублікувала пресслужба ДСНС України на своїй сторінці у Telegram, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

Так, 29 червня на Лівобережжі, а вдень і у західних областях ймовірні грози. В окремих районах слід чекати ще й граду, шквалів вітру 15-20 м/с.

Пост ДСНС України Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 28 червня унаслідок повені без електрики залишилися 11 населених пунктів у двох областях: у Закарпатській – дев'ять та на Прикарпатті – два. В Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях рятувальники продовжували роботи з ліквідації наслідків дощового паводку.