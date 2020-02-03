Україну завалить снігом: синоптикиня попередила про погіршання погоди

У середу, 5 лютого, в Україну увірветься справжній південний циклон, що зумовить різке погіршання погоди.

Цього дня очікуються сильні опади та штормовий вітер. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптикиня Наталія Діденко.

"На півдні та в центрі переважно пройдуть сильні дощі, на заході, півночі й сході – мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу. Тоненька смужка північних районів північних областей зможе втриматися від грізного циклону – там або без опадів, або невеликі", – попередила вона.

Укрінформ

У Києві в середу мокрий сніг і сніг, а також його налипання, штормовий вітер.

"У вівторок в Україні триватиме зниження температури повітря, проти сьогоднішніх +5...+12° завтра очікується +2...+8°. Дощ, періодично з мокрим снігом, випаде на заході, також невеликі опади ймовірні в східних областях", – розповіла Діденко.

За її словами, більшість території України завтра буде належати сухій повітряній масі, можливий туман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики змінили прогноз погоди на лютий в Україні. Він буде теплим, а друга половина місяця – з рясними опадами.

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