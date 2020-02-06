Україну завалить снігом: синоптики попередили про сильну бурю

Україна в четвер, 6 лютого, залишиться під впливом південного циклону, що призведе до ускладнення погодних умов.

Як повідомляє Укргідрометцентр, дощ зміниться снігопадом зі штормовим вітром. Також по всій території країни очікується похолодання через переміщення холодного повітря з північного заходу Європи.

Так, у південних і східних районах країни, а також у Дніпропетровській області вночі та вранці очікується значний, місцями сильний сніг, вдень – помірний сніг. Вітер поривами 20-25 м/с. Температура протягом доби -5...+1°.

Україну завалить снігом Ілюстрація

У Приазов'ї та Криму мокрий сніг і дощ, місцями налипання мокрого снігу та ожеледиця, температура 0...+5°.

На решті території вдень також можливий невеликий сніг. Місцями очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі -4...-9°, вдень приблизно 0°. У Карпатах вночі -9...-14°, вдень -3...-8°. На дорогах ожеледиця.

У Києві 6 лютого вдень очікується невеликий сніг. Ожеледиця, температура вночі -6...-8°, вдень орієнтовно 0°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптикиня Наталія Діденко попередила, що у більшості регіонів України від 6 лютого буде зимова погода – снігопади, вітер і навіть ожеледиця.

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