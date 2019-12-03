Сотні аварій: в Україні трапився армагеддон через перший сніг. Фото й відео

Україну в ніч з 2 на 3 грудня завалило снігом. Погодна ситуація й надалі погіршуватиметься вдень 3 грудня: в низці областей очікується сильний вітер і снігопади з ожеледицею.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України. Київ уже скували затори і трапилося більш ніж 100 ДТП, а в мережі продовжують з'являтися відео снігових заметів із регіонів.
"У Києві 2 грудня за день трапилося 83 ДТП без постраждалих і 1 ДТП з постраждалими. Також за ніч трапилося 39 ДТП без постраждалих і 1 ДТП з постраждалими", – повідомили в Нацполіції.
"3 грудня в західних, південних і східних областях пориви вітру 15-20 м/с, вночі в Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській та Харківській областях значний сніг, на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий)", – попередили рятувальники.
У Києві очікується збільшення снігового покриву до 5 сантиметрів. Укравтодор повідомив про можливі труднощі з пересуванням транспорту. Поки ж рух по всіх ділянках доріг державного значення забезпечений.
Висота снігового покриву на 8 годину ранку 3 грудня
"Станом на 6:00 3 грудня і в нічний час помірні опади були в Сумській області, центральних, східних і частині південних областей. Покриття на автодорогах державного значення, де спостерігалися опади – місцями засніжені й мокрі. У Вінницькій і Миколаївській областях ожеледиця", – зазначили у відомстві.
Зафіксовані поодинокі випадки зупинок вантажних автомобілів на підйомах через зношеність протекторів у Полтавський, Дніпропетровській і Запорізький областях.
У Полтавській області зі снігового полону витягли 12 вантажних автомобілів із заметів 2 грудня. Машини загрузли у Чорнухинському, Новосанжарському, Великобагачанському, Кобеляцькому та Полтавському районах.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 грудня у Києві випав перший зимовий сніг, що призвело до транспортного колапсу на дорогах столиці.
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