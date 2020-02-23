Україну засипле снігом: синоптики дали свіжий прогноз погоди

У неділю, 23 лютого, практично на всій території України очікується сира і сніжна погода.

Так, в останній день тижня синоптики Укргідрометцентру не прогнозують опади тільки на півдні країни. Температура повітря підніметься до +6...+11 градусів вдень, вночі -1...+1.

Погода в Україні 23 лютого

У західній, північній, східній і центральній частині України добу буде йти дощ з мокрим снігом. У Луганській, Донецькій і Харківській областях прогнозують найхолоднішу погоду – температура повітря +3...+5 градусів вдень, вночі -1...+1.

Прогноз погоди 24 Канал

На решті території країни вдень від +6 до +11 градусів, вночі +2...+4. Вітер західний, 7-12 м/с. У Києві прогнозують +7...+9 градусів вдень, вночі від 1 до +3 градусів. Вітер західний, 7-12 м/с. Мокрий сніг.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Україні 23-24 лютого очікується різке погіршення погодних умов. За прогнозами синоптиків, майже на всій території країни пройдуть опади у вигляді мокрого снігу і дощу.

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