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7 лютого • оновлено в 09:34
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Україну заморозить до -10: де буде найхолодніше

13.4т
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У п'ятницю, 7 лютого, Україну накриють снігопади і вдарять морози до мінус десяти градусів.

Про це попереджає пресслужба Укргідрометцентру.

Так, в найхолодніше буде в східних регіонах країни. У Луганській, Донецькій і Харківській областях температура вдень буде в середньому -3-6, а вночі опуститься до -8-10 градусів за Цельсієм.

Погода в Україні на 7 лютого

Погода в Україні на 7 лютого

Укргідрометцентр

На заході України середня температура буде в межах -1-3 вдень, а вночі -4-6 градусів. При цьому в Закарпатській області буде найтепліше: вдень стовпчики термометра піднімуться до +2.

У південних областях вночі похолодає до -4-6 градусів, а вдень очікуються морози -1-3. При цьому снігопад не прогнозується тільки в Одеській області.

На півночі країни похолодає до -7-9 вночі, а вдень очікується -3-5 градусів. Схожа температура буде і в центрі України. Вночі стовпчик термометра покаже -6-8, а вдень -2-4 градусів.

Синоптики відзначили, що сніг обійде стороною Житомирську, Рівненську, Вінницьку, Волинську, Чернівецьку та Тернопільську області. У решті регіонів передбачаються опади.

У Києві, 7 лютого, вдень буде -3-5, а вночі -6-8 градусів. Вітер північний 7-12м/с, сніг.

Погода в Києві і області на 7 лютого

Погода в Києві і області на 7 лютого

Укргідрометцентр

Народний синоптик Наталія Діденко в Facebook зазначила, що найближчі дві доби в Україні очікуються з міцними морозами.

"Вітер північного напрямку буде досягати в п'ятницю сильних поривів, тому відчуття холоду буде на 3-6 градусів нижче. Обов'язково візьміть шапку, навіть якщо куртка або пальто з капюшоном", – попередила вона.

Сніг в Україні

Сніг в Україні

За її прогнозом, в Києві завтра буде слизько і вітряно: "робочий тиждень завершиться морозом, найближчої ночі до -8 градусів, вдень очікується до -3 градусів".

Метеоролог додала, що потепління в Україні аврто вже очікувати з з неділі-понеділка (9-10 лютого).

Карта погоди на 7 лютого

Карта погоди на 7 лютого

Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Леонід Горбань повідомив, що в лютому українців очікують сильні морози і збільшення кількості опадів, в порівнянні з попередніми зимовими місяцями.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Теги
снігопад погода Укргідрометцентр
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