Україну замете снігом: синоптик попередила про зміну погоди

Погода в Україні в середу, 2 січня, змінитися — циклон з атмосферними фронтами принесе на територію країни опади.

Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко. "Якщо ви вже виспалися після новорічної ночі, ходите в піжамі навколо холодильника або до вас прийшли родичі досвяткувати Новий рік — саме час заглянути на синоптичну ситуацію 2 січня", — написала вона.

Згідно з її даними, у більшості регіонів випаде сніг і мокрий сніг, у західних областях — мокрий сніг із дощем. При цьому посилиться вітер до штормових значень. "Отже, очікуються хуртовини", — зазначила синоптик.

facebook.com/tala.didenko

На півдні доба обійдеться без серйозних опадів, а на сході сніг з'явиться в кінці дня.

Температура повітря в другий день 2019 року коливатиметься близько нуля, на північному сході та сході передбачається від -2 до -5 градусів.

"У Києві періодичний мокрий сніг і сніг, поривчастий вітер, можливі хуртовини, ожеледиця і близько нуля", — уточнила Діденко.

meteo.gov.ua

Ілюстрація kstnews.kz

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики стверджували, що Новий 2019 рік в Україні почнеться зі снігопадів і хуртовин, а погода буде не надто морозна.

У січні ж 2019 року середня місячна температура становитиме від нуля до 4 градусів морозу, що на півтора-два градуси тепліше показників багаторічних спостережень.