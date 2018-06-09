Україну заллють дощі: синоптик попередив про різке погіршення погоди

Наступного тижня в Україні можна чекати зміни погоди та приходу дощів.

Як передає "Апостроф", про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, пояснивши дощову погоду появою на території країни циклону.

"З 13 до 16 червня прораховується підхід циклону, який принесе із собою дощі. 20-21 числа за розрахунками очікується навіть буря. Після спеки підхід циклону та зустріч двох фронтів може промайнути по Україні бурею", - зазначив він.

Також Горбань прогнозує невеликі та короткочасні опади в деяких областях України на 26 і 27 червня.

"Але за такої високої температури цей дощ не буде буремним", - упевнений він.

Народний синоптик додав, що в серпні дощі слід очікувати 13, 20, 21 і 28 числа.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, синоптики уточнили прогноз погоди в Україні на кінець тижня.