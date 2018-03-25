Україну заллє сонце! Прогноз погоди по містах

У понеділок, 26 березня, в Україні очікується по-весняному тепла погодп, хоча в деяких областях все-ще і пройдуть дощі і буде похмуро.
Так, за даними Укргідрометцентру, сонячної та сухої погода буде майже у всіх областях Західної України: на Закарпатті, Івано-Франківщині, Львівщині, Тернопільщині, Рівненщині та Волині.
При дощі пройдуть тільки в Хмельницькій і Вінницькій областях. Середня денна температура повітря складе +3... +11 градусів.
На решті території України, яку порадує весняне сонце, а ясної погоди в понеділок також варто очікувати на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині.
У той же час 26 березня в центрі і на півдні України будуть лити дощі. Так, мокро буде на Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Запоріжжя, Миколаївщині, Херсонщині, Одещині та в риму.
Середня температура вдень в центрі України складе +2... +8 градусів, а на півдні- +3... +12 градусів.
Прогноз погоди Понеділок, 26 березня, в містах України:
Ужгород - +9... +11
Львів - +7... +9
Івано-Франківськ - +3... +5
Тернопіль - +5... +7
Чернівці - +4... +6
Хмельницький - +5... +7
Луцьк - +7... +9
Рівне - +7... +9
Житомир - +6... +8
Вінниця - +4... +6
Одеса - +3... +5
Миколаїв - +6... +8
Херсон - +8 ... + 10
Сімферополь - +10... +12
Кропивницький - +4... +6
Черкаси - +4... +6
Чернігів - +2... +4
Суми - 0... +2
Полтава - +2 ...+4
Дніпро - +5... +7
Запоріжжя - +6... +8
Донецьк - +5 ... + 7
Луганськ - +4... +6
Харків - +1... +3
Київ - +4... +6
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Нагадаємо, раніше з'явився свіжий прогноз погоди в Україні на кінець місяця .
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