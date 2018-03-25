Україну заллє сонце! Прогноз погоди по містах

У понеділок, 26 березня, в Україні очікується по-весняному тепла погодп, хоча в деяких областях все-ще і пройдуть дощі і буде похмуро.

Так, за даними Укргідрометцентру, сонячної та сухої погода буде майже у всіх областях Західної України: на Закарпатті, Івано-Франківщині, Львівщині, Тернопільщині, Рівненщині та Волині.

При дощі пройдуть тільки в Хмельницькій і Вінницькій областях. Середня денна температура повітря складе +3... +11 градусів.

На решті території України, яку порадує весняне сонце, а ясної погоди в понеділок також варто очікувати на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині.

У той же час 26 березня в центрі і на півдні України будуть лити дощі. Так, мокро буде на Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Запоріжжя, Миколаївщині, Херсонщині, Одещині та в риму.

Середня температура вдень в центрі України складе +2... +8 градусів, а на півдні- +3... +12 градусів.

Прогноз погоди Понеділок, 26 березня, в містах України:

Ужгород - +9... +11

Львів - +7... +9

Івано-Франківськ - +3... +5

Тернопіль - +5... +7

Чернівці - +4... +6

Хмельницький - +5... +7

Луцьк - +7... +9

Рівне - +7... +9

Житомир - +6... +8

Вінниця - +4... +6

Одеса - +3... +5

Миколаїв - +6... +8

Херсон - +8 ... + 10

Сімферополь - +10... +12

Кропивницький - +4... +6

Черкаси - +4... +6

Чернігів - +2... +4

Суми - 0... +2

Полтава - +2 ...+4

Дніпро - +5... +7

Запоріжжя - +6... +8

Донецьк - +5 ... + 7

Луганськ - +4... +6

Харків - +1... +3

Київ - +4... +6

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Нагадаємо, раніше з'явився свіжий прогноз погоди в Україні на кінець місяця .