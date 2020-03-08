Україну заллє і підігріє до +19: свіжий прогноз погоди

В Україні 8 березня у більшості регіонів буде дощова, але все ж тепла погода. При цьому похолодання торкнеться центральних і західних областей.

Як повідомляє Укргідрометцентр, по всій Україні, крім південно-східної частини, очікуються дощі, в Карпатах – з мокрим снігом. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Погода в Україні 8 березня Ілюстрація

Температура вдень 8-13°, у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях 14-19°; у Карпатах протягом доби близько 0°.

У Києві 8 березня очікуються дощі, температура вдень 9-11°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 березня погоду в Центральній і Західній Європі буде визначати циклон, який рухається з боку США і Канади. Україна залишиться осторонь.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал