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8 березня • оновлено в 08:21
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Україну заллє і підігріє до +19: свіжий прогноз погоди

2.1т
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В Україні 8 березня у більшості регіонів буде дощова, але все ж тепла погода. При цьому похолодання торкнеться центральних і західних областей.

Як повідомляє Укргідрометцентр, по всій Україні, крім південно-східної частини, очікуються дощі, в Карпатах – з мокрим снігом. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Погода в Україні 8 березня

Погода в Україні 8 березня

Ілюстрація

Температура вдень 8-13°, у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях 14-19°; у Карпатах протягом доби близько 0°.

У Києві 8 березня очікуються дощі, температура вдень 9-11°.

Заллє і підігріє до +19: з'явився свіжий прогноз погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 березня погоду в Центральній і Західній Європі буде визначати циклон, який рухається з боку США і Канади. Україна залишиться осторонь.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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