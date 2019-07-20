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Україну заллє дощами: з'явився прогноз погоди на початок тижня

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У першій половині нового тижня в більшості регіонів України очікується дощова погода.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. Так, у понеділок, 22 липня, грози пройдуть на всій території країни, крім східних областей, а також Херсонщини та Криму.

Середня денна температура на півдні та сході буде високою – від 27 до 33 градусів вище нуля. В інших регіонах очікується від +24 до + 27 (на Закарпатті до +28) градусів.

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Ілюстрація

Ілюстрація

Alibabuy.com

Україну заллє дощами: з'явився прогноз погоди на початок тижня

У вівторок, 23 липня, грозові дощі накриють абсолютно всю територію країни. На півдні та сході показник термометра опуститься до +24...+28 (на Луганщині +29) градусів. В інших областях середня температура вдень складе від +20 до +25 градусів.

Україну заллє дощами: з'явився прогноз погоди на початок тижня

У середу, 24 липня, синоптики також прогнозують дощ у всіх регіонах, однак уже без грози.

Температура трохи підвищиться на заході (+22...+ 26), а в інших областях залишиться на позначці попереднього дня – +23...+25 в центральному регіоні й +25...+27 на південному сході.

Україну заллє дощами: з'явився прогноз погоди на початок тижня

У четвер, 25 липня, у західних областях України буде сухо, в інших – невеликі опади.

Середня температура майже не зміниться. На заході та сході прогнозують від +24 до +27, на решті території від +23 до +25 градусів.

Україну заллє дощами: з'явився прогноз погоди на початок тижня
Україну заллє дощами: з'явився прогноз погоди на початок тижня

Про погоду в неділю, 21 липня, читайте за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Владислав Білик повідомив, що погода в Україні в останній тиждень липня порадує комфортним температурним режимом.

  • Також з'явився прогноз на серпень і вересень 2019 року. Як повідомила заввідділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАНУ Вазіра Мартазінова, в кінці літа та на початку осені українців чекають перепади температури аж до заморозків.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
погода Укргідрометцентр
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