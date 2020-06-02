У середу, 3 червня, у всіх областях України очікуються опади, у багатьох із них – із грозами.

Про це йдеться у прогнозі погоди Українського гідрометцентру. На відміну від 2 червня, коли дощі охопили лише половину країни, в середу "сухих" регіонів не залишиться.

Синоптики прогнозують, що грози накриють центральні, північні, південні і східні області України.

Прохолодніше буде в західних регіонах, де очікується від 12 до 16 градусів. Найвищі температури очікуються в південних і східних областях, від 17 до 22 градусів.

Ілюстрація today.ua

Як писав OBOZREVATEL, нинішнє літо буде супроводжуватися сильними зливами, градом і шквалами. Однак знизилася ймовірність того, що люди будуть страждати від екстремальної та тривалої спеки під 40 градусів.

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