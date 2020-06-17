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Україну заллє дощами з грозами: синоптики уточнили прогноз погоди

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Суспільство
2,2 т.
Україну заллє дощами з грозами: синоптики уточнили прогноз погоди

На території майже всієї України в четвер, 18 червня, очікуються дощі з грозами.

Про це сказано в прогнозі погоди Українського гідрометцентру. Так, уникнути опадів є шанси лише у Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської та Луганської областей.

У решті регіонів сухо не буде, проте тепло збережеться: повітря прогріється від 22 до 32 градусів. Показники стовпчика термометра будуть збільшуватися з заходу на схід.

У Києві в четвер від 26 до 28 градусів тепла, очікуються дощі з грозами.

Погода в Україні від Укргідрометцентру на 18 червня

Погода в Україні від Укргідрометцентру на 18 червня

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Українського гідрометцентру розповів, що грози і смерчі стануть звичним і регулярним явищем цього літа в Україні.

УкраїнаПрогноз погодиУкргідрометцентр
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  1. /Суспільство