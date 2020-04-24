Україну заллє дощами з грозами: синоптикиня розповіла, де погіршиться погода

У суботу, 25 квітня, до більшості областей України прийдуть довгоочікувані дощі, а з ними й грози.

Їх зумовить у країні циклон Walli разом із атмосферними фронтами. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Щоправда, за її словами, цього дня все ще "опиратиметься" і південний антициклон, тому до південної частини України, зокрема Луганської, Донецької областей і більшості районів Кропивницького та Дніпра, дощів він не допустить.

Україну заллє дощами з грозами

Водночас циклон та фронти активізують рух повітряних мас, внаслідок чого пориви вітру можуть виявитися завтра сильними. Так, напрямок вітру прогнозується південно-західний, а ось у західних областях України – північно-західний.

Циклон Walli Facebook/Наталія Діденко

Температура повітря 25 квітня очікується високою – до +15…+22, західна частина України опиниться в тилу холодного фронту, тому тут буде свіжіше – в межах +11… +14.

У Києві субота обіцяє бути теплою, до +18… +20 градусів. Зранку опадів не буде, а ось протягом дня з’являться дощі та, можливо, навіть із грозами. Вітер у столиці передбачається південно-західний, поривчастий.

Карта погоди в Україні 25 квітня Facebook/Наталія Діденко

"Якщо у вас вже сьогодні болить голова чи з’явився якийсь дискомфорт, то це необов’язково забруднене повітря від димів. Просто до нас іде циклон з фронтами, дощами та грозами. І як би хто чи що не хотіли збити нас з пантелику, у нас все ж таки весна", – підсумувала свій прогноз Діденко.

Карта погоди в Україні 25 квітня Facebook/Наталія Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, початок травня в Україні буде аномально спекотним, проте на День перемоги країну накриють дощі.