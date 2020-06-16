Україну заллє дощами: синоптикиня уточнила прогноз погоди на 17 червня

В Україні в середу, 17 червня, знову очікується дощова погода. У більшості областей пройдуть дощі з грозами, а подекуди можливі шквальні зливи із градом.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, найрясніше заливатиме західні області.

"Якщо в когось торговельні справи зав’язані на парасолях, дощовиках та гумових чоботях, надувних човнах та інших засобах захисту від надмірних дощів, тому треба швиденько переїхати на Захід України. Бо найближчим часом саме там – усеохопна волога повітряна маса", – написала вона.

У середу дощі також ймовірні в північних областях України та локально – у центральних. Тоді як на півдні та сході – переважно без опадів, лише на Харківщині вдень є шанс для періодичного дощу з грозою.

Карта погоди в Україні 17 червня/meteopost.com

Вітер віятиме з південного сходу, помірний, часом поривчастий. За такої синоптичної ситуації, підкреслила синоптикиня, навіть невеликий чи помірний дощ може миттєво переходити у сильну зливу зі шквалом та навіть градом.

Щоправда, температура повітря в Україні особливо не зміниться: 17 червня вдень очікується +25… +30, на сході прогріє до +32, а на заході – до +22… +27 градусів.

У Києві середа теж буде із дощем та грозою, +26… +28 градусів.

"Друга половина тижня розпечеться до +30 і вище, проте вже у понеділок, 22-го червня, стане значно прохолодніше", – прогнозує Діденко.

Скриншот/Facebook Наталії Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня в центрі Києва пройшла сильна злива. У результаті негоди вулиці перетворилися на річки, а у дворі одного з будинків на Подолі утворилося велике озеро.