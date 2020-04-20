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20 квітня • оновлено в 07:26
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Україну заллє дощами: синоптики уточнили прогноз погоди на 20 квітня

2.5т
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Погода в Україні у понеділок, 20 квітня, істотно зміниться – очікуються дощі на більшій частині країни, а також нічні заморозки. Крім того, прогнозується похолодання протягом дня.

Про це свідчать даний на сайті Українського гідрометцентру. Зокрема, вдень дощі пройдуть на півдні, сході та на всій території Дніпропетровщини. У західній частині країни без опадів.

Вночі в північних, західних (крім Закарпаття) і у Вінницькій областях заморозки в повітрі 0-5°С, на решті території температура +1..+6°С тепла. У центральних областях заморозки на поверхні грунту 0-5°С. Температура вдень +8..+13°С тепла.

Україну заллє дощами: синоптики уточнили прогноз погоди на 20 квітня

Погода в Києві 20 квітня днем буде відносно теплою, повітря прогріється до +11..+13°С, вночі температура повітря становитиме -1..+1°С. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Опадів не очікується.

Україну заллє дощами: синоптики уточнили прогноз погоди на 20 квітня

Gismeteo

Як повідомляв OBOZREVATEL, метеоролог розповіла, що в квітні в Україні буде тепла і дощова погода, але вже в травні очікується сильна посуха.

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Автор
Гліб Іванов
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