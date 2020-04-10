Україну заллє дощами: синоптики попередили про різке похолодання
В Україні в п'ятницю, 10 квітня, очікуються дощі та похолодання. Погода в більшості регіонів різко зіпсується.
Про це свідчать дані на сайті Укргідрометцентру.
На заході буде найхолодніше. Стовпчики термометрів покажуть вдень +11...+13. Очікується мінлива хмарність.
У Житомирській та Вінницькій областях буде також до +13, проте регіони накриють дощі. Аналогічну погоду прогнозують на Київщині та Черкащині, а також у північних регіонах.
У центральних Полтавській та Кіровоградській областях буде до +14. Також прогнозують дощі.
На сході та півдні України буде найтепліше. Повітря прогріється до максимальних +19 на Одещині, однак опади принесуть прохолоду.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, град і різкі перепади температур.