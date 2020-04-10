Україну заллє дощами: синоптики попередили про різке похолодання

Ірина Кулініч Суспільство 06:30, 10.04.2020 Оновлено: 09:37, 10.04.2020

В Україні в п'ятницю, 10 квітня, очікуються дощі та похолодання. Погода в більшості регіонів різко зіпсується.

Про це свідчать дані на сайті Укргідрометцентру.

На заході буде найхолодніше. Стовпчики термометрів покажуть вдень +11...+13. Очікується мінлива хмарність.

Україну заллє дощами: синоптики попередили про різке похолодання
kubnews.ru

У Житомирській та Вінницькій областях буде також до +13, проте регіони накриють дощі. Аналогічну погоду прогнозують на Київщині та Черкащині, а також у північних регіонах.

У центральних Полтавській та Кіровоградській областях буде до +14. Також прогнозують дощі.

На сході та півдні України буде найтепліше. Повітря прогріється до максимальних +19 на Одещині, однак опади принесуть прохолоду.

Прогноз погоди в України 10 квітня
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, град і різкі перепади температур.

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