В Україні в п'ятницю, 10 квітня, очікуються дощі і похолодання. Погода в більшості регіонів різко зіпсується.
Про це свідчать дані на сайті Укргідрометцентру.
На заході буде найхолодніше. Стовпчики термометрів покажуть удень +11...+13. Очікується мінлива хмарність.
Україну заллє дощами: синоптики попередили про різке похолодання
kubnews.ru
У Житомирській та Вінницькій областях буде також до +13, проте регіони накриють дощі. Аналогічну погоду прогнозують на Київщині та Черкащині, а також у північних регіонах.
У центральних Полтавській та Кіровоградській областях буде до +14. Також прогнозують дощі.
На сході і півдні України буде найтепліше. Повітря прогріється до максимальних +19 на Одещині, однак опади принесуть прохолоду.
Прогноз погоди в України 10 квітня
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, град і різкі перепади температур.
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