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10 квітня • оновлено в 09:12
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Україну заллє дощами: синоптики попередили про різке похолодання

9.5т
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В Україні в п'ятницю, 10 квітня, очікуються дощі і похолодання. Погода в більшості регіонів різко зіпсується.

Про це свідчать дані на сайті Укргідрометцентру.

На заході буде найхолодніше. Стовпчики термометрів покажуть удень +11...+13. Очікується мінлива хмарність.

Україну заллє дощами: синоптики попередили про різке похолодання

Україну заллє дощами: синоптики попередили про різке похолодання

kubnews.ru

У Житомирській та Вінницькій областях буде також до +13, проте регіони накриють дощі. Аналогічну погоду прогнозують на Київщині та Черкащині, а також у північних регіонах.

У центральних Полтавській та Кіровоградській областях буде до +14. Також прогнозують дощі.

На сході і півдні України буде найтепліше. Повітря прогріється до максимальних +19 на Одещині, однак опади принесуть прохолоду.

Прогноз погоди в України 10 квітня

Прогноз погоди в України 10 квітня

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, град і різкі перепади температур.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Для распространения вируса,это хорошая погода,удачи вирусу.
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