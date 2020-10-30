Україну заллє дощами: синоптики дали прогноз погоди на суботу

У суботу, 31 жовтня, в Україні очікується прохолодна й дощова погода.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, у більшості областей пройдуть дощі. У Карпатах можливий мокрий сніг.

На півдні і сході країни місцями проллються дуже сильні дощі.

На сході температура вдень становитиме +10...+13 градусів, а вночі +7...+10 градусів.

На півдні також дощитиме, температура вдень +11...+14 градусів, а вночі +8...+10 градусів.

На заході України теж цілий день будуть опади, повітря вдень прогріється до +8...+10 градусів, а вночі температура становитиме +4...+6 градусів.

У центрі країни і на півночі можливі опади, удень стовпчики термометрів там піднімуться до позначки + 8...+10 градусів, уночі температура опуститься до +5...+7 градусів.

Погода в Києві 31 жовтня буде дощовою й похмурою. Уночі повітря прогріється до +6...+8, а вдень – до +8...+10 градусів.

Карта погоди на 31 жовтня Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Наталія Діденко спрогнозувала на 31 жовтня і 2 листопада похолодання та дощі.