Україну заллє дощами: синоптики дали прогноз на найближчі дні

В Україні 6-8 жовтня в більшості регіонів на заході і в центрі пройдуть дощі, подекуди з грозами.

Про це повідомив Український гідрометцентр в Facebook. Опадів не буде лише на сході та південному сході.

У західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях наступні дві доби пройдуть дощі, можливі грози.

У більшості північних регіонів, в Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській і Одеській областях місцями будуть значні дощі.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в більшості областей пориви до15-20 м/с.

Температура вночі +9...+14 градусів, на узбережжі морів до +18 градусів, найближчої ночі в східних областях +5...+10 градусів, вдень +17...+22 градуси.

На півдні і сході країни повітря прогріється до +24 градусів, у четвер, 8 жовтня, на заході України температура складе +12...+18 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в Україні в жовтні буде досить теплою і дощовою. Температурний фон на більшій частині Європи і України буде вищим за норму.