Україну заллє дощами: синоптик уточнила прогноз погоди на вихідні

На вихідних, 18 і 19 серпня, найбільша ймовірність періодичних гроз, дощів і злив чекає північну та західну Україну, а також Вінницьку та Одеську області.

Температура повітря там складе 24-29 градусів тепла. Що стосується решти території країни, то там буде переважно суха і спекотна погода (30-35 градусів тепла), написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Що стосується Києва, то там, за її словами, 19 серпня пройде короткочасний дощ і гроза, однак в цілому погода буде спекотною - 26-29 градусів вище нуля.

Діденко пояснила, що особливості нинішньої погоди пов'язані з невеликим атмосферним фронтом, який розтягнувся від Житомирщини через Київщину і Черкащину до Одеської області.

"Але ми знаємо, що серед метеорологічних явищ іноді щось маленьке може бути капосним і зі збитками. Поки уздовж цього фронту випадають періодичні дощі, поблизу Білої Церки і Сквири гримлять грози. У літній день навіть незначний осередок нестійкості атмосфери може розвинутися в сильну локальну грозову зливу. Будьте уважні та обізнані", - написала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ДСНС попередила, що 18 серпня багато регіонів України, а також Київ знову накриють сильні дощі, грози і шквали з потужними поривами вітру і градом.