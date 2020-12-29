Україну заллє дощами: по всій країні оголошено штормове попередження. Мапа

Карина Бондаренко Суспільство 07:51, 29.12.2020 Оновлено: 08:11, 29.12.2020

У вівторок, 29 грудня, погода на заході й півночі України буде дощовою. Крім того, по всій території країни очікується штормовий вітер і густий туман.

За прогнозами синоптиків Українського гідрометцентру, дощ або мокрий сніг пройде в Ужгороді, Івано-Франківську, Чернівцях, Львові, Чернігові, Полтаві та в Києві.

На решті території України буде переважати суха вітряна погода.

Протягом дня очікується +5...+9, на півдні +7...+14 градусів. На північному сході й сході України буде трохи свіжіше, вдень 0...+4 градуси.

Погода в Україні 29 грудня.
meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, два періоди похолодання в Україні очікуються вже в січні, але вони будуть короткими. Такий прогноз озвучив народний синоптик Володимир Деркач. За його словами, "великого снігу" в нашій країні найближчим часом не буде.

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