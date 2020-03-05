Польща ухвалила спецзакон про коронавірус: топ-10 пунктів на замітку Україні

Польща в зв'язку з епідемією коронавірусу в Європі ухвалила закон "Про конкретні заходи, пов'язані з профілактикою і ліквідацією COVID-19, інших інфекційних захворювань і викликаних ними кризових ситуацій".

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook, відзначивши, що документ визначає повноваження органів влади, обов'язки громадян і юридичних осіб щодо сприяння в боротьбі з епідемією і відповідальність за його невиконання.

Він вказав, що в той же час "Україна після 28 років реформ у сфері санітарно-епідеміологічного благополуччя підійшла не підготовленою до загрози COVID-19", оскільки десятиліттями влада не виділяла цільове фінансування на заходи з підготовки до можливих епідемій.

Геращенко привів 10 найбільш важливих пунктів із закону, зазначивши, що Україна також повинна бути підготовлена до надзвичайних заходів по боротьбі з коронавірусом:

1. Передбачена примусова доставка і госпіталізація хворих або тих, хто потенційно можуть бути хворими.

2. Санепідемслужба має право:

- отримання доступу в будь-які будівлі, споруди і приміщення для виконання своїх функцій;

- обмеження функціонування або закриття діяльності будь-яких установ на період епідемії.

3. Для фармацевтичних компаній може бути введена заборона на реалізацію ліків за межі держави, а також необґрунтованого підвищення цін у зв'язку з ажіотажем.

4. З метою протидії COVID-19 Рада міністрів може шляхом регулювання перерозподіляти заплановані бюджетні витрати між частинами і відділами державного бюджету.

5. Прем'єр-міністр може накласти на орган місцевого самоврядування обов'язок виконати конкретне завдання в зв'язку з протидією COVID-19.

6. Воєвода може видавати накази, які застосовуються до всіх органів державного управління, всіх суб'єктів господарювання, юридичних осіб у зв'язку з протидією COVID19. Команди підлягають негайному виконанню.

7. Державне казначейство, органи місцевого самоврядування та державні організаційні одиниці не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну в зв'язку з обгрунтованими діями, спрямованими на протидію COVID-19.

8. Військовослужбовець, що перебуває на дійсній військовій службі, може бути направлений командиром військової частини для виконання завдань, не пов'язаних із його військовою спеціальністю та військовою підготовкою, за умови, що він володіє кваліфікацією і повноваженнями для виконання цих завдань.

9. Для протидії COVID-19 роботодавець може дати вказівку працівнику виконувати протягом певного періоду часу роботу, зазначену в трудовому договорі, поза місцем його постійного виконання.

10. Здорові особи, які контактували з особами, які страждають на інфекційні захворювання, підлягають обов'язковому карантинному або епідеміологічного нагляду, якщо це погоджено з органами санітарного нагляду, на строк, що не перевищує 21 день з останнього дня контакту.

"Думаю, що українській владі варто якнайшвидше врахувати і використовувати цей досвід польських колег і приступити до розробки комплексних змін до законодавства, спрямованих на захист нації від епідемії COVID-19", – додав Геращенко.

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