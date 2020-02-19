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19 лютого • оновлено в 10:57
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Україну захопив найпотужніший за 40 років антициклон: синоптики дали тривожний прогноз

7.8т
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Цієї зими на погоду в Україні вплинув Азорський антициклон, який зараз найактивніший і найпотужніший за останні 40 років.

Про це розповіла завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометінституту Віра Балабух, передає ТСН. За її словами, раніше погоду в Україні формували два так звані центри дії атмосфери, які розташовані в Атлантиці, завдяки яким українці відчували холодну повітряну масу взимку і теплу – влітку.

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Україну захопив найпотужніший за 40 років антициклон

Україну захопив найпотужніший за 40 років антициклон

Ілюстрація

Зараз же, за словами синоптикині, все змінилося.

"Ми все частіше потрапляємо під вплив Азорського антициклону, в якому до нас починають надходити повітряні маси або з Атлантики, або з Африки чи Азії", – пояснила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, жителів нашої країни чекають морози в березні, а останній місяць весни принесе посуху.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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