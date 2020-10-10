Україну в жовтні накриє затяжна магнітна буря

В Україну 21 жовтня прийде сильна магнітна буря.

Про це повідомили на сайті Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

Її пік припаде на неділю, 25 жовтня. Фахівці присвоїли цій бурі червоний рівень.

У наступні три дні, з 26 по 28 жовтня, магнітосферний тиск знизиться, але буде все ще відчутним для метеочутливих людей.

Пік магнітної бурі прийдеться на 25 жовтня tesis.lebedev.ru

У метеозалежних людей в період магнітних бур можуть спостерігатися такі симптоми:

головні болі, мігрень;

стрибання тиску;

занепад сил, втома;

порушення в роботі серцево-судинної системи;

біль у суглобах;

депресія, нестабільний емоційний стан;

безсоння, порушення сну.

Щоб не потрапити під негативний вплив магнітної бурі, варто дотримуватися простих рекомендацій лікарів, таких як:

8-годинний здоровий сон;

часті прогулянки, але не на відкритому сонці;

виконання ранкової зарядки: це покращує кровообіг, знімає стрес;

контрастний душ;

пити не менше двох літрів води на день;

пити трав'яний чай;

не пити кави;

не їсти гостру та жирну їжу;

робити дихальну гімнастику;

виключити стресові ситуації;

відмовитися від куріння та алкоголю.

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