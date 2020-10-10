Україну в жовтні накриє затяжна магнітна буря
Наприкінці вересня Україна вже відчула вплив сильної магнітної бурі
Її пік припав на 27 вересня
В Україну 21 жовтня прийде сильна магнітна буря.
Про це повідомили на сайті Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.
Її пік припаде на неділю, 25 жовтня. Фахівці присвоїли цій бурі червоний рівень.
У наступні три дні, з 26 по 28 жовтня, магнітосферний тиск знизиться, але буде все ще відчутним для метеочутливих людей.
У метеозалежних людей в період магнітних бур можуть спостерігатися такі симптоми:
головні болі, мігрень;
стрибання тиску;
занепад сил, втома;
порушення в роботі серцево-судинної системи;
біль у суглобах;
депресія, нестабільний емоційний стан;
безсоння, порушення сну.
Щоб не потрапити під негативний вплив магнітної бурі, варто дотримуватися простих рекомендацій лікарів, таких як:
8-годинний здоровий сон;
часті прогулянки, але не на відкритому сонці;
виконання ранкової зарядки: це покращує кровообіг, знімає стрес;
контрастний душ;
пити не менше двох літрів води на день;
пити трав'яний чай;
не пити кави;
не їсти гостру та жирну їжу;
робити дихальну гімнастику;
виключити стресові ситуації;
відмовитися від куріння та алкоголю.
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