Україну в жовтні накриє затяжна магнітна буря

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Суспільство
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  • Наприкінці вересня Україна вже відчула вплив сильної магнітної бурі

  • Її пік припав на 27 вересня

Україну в жовтні накриє затяжна магнітна буря

В Україну 21 жовтня прийде сильна магнітна буря.

Про це повідомили на сайті Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

Її пік припаде на неділю, 25 жовтня. Фахівці присвоїли цій бурі червоний рівень.

У наступні три дні, з 26 по 28 жовтня, магнітосферний тиск знизиться, але буде все ще відчутним для метеочутливих людей.

Пік магнітної бурі прийдеться на 25 жовтня

У метеозалежних людей в період магнітних бур можуть спостерігатися такі симптоми:

  • головні болі, мігрень;

  • стрибання тиску;

  • занепад сил, втома;

  • порушення в роботі серцево-судинної системи;

  • біль у суглобах;

  • депресія, нестабільний емоційний стан;

  • безсоння, порушення сну.

Щоб не потрапити під негативний вплив магнітної бурі, варто дотримуватися простих рекомендацій лікарів, таких як:

  • 8-годинний здоровий сон;

  • часті прогулянки, але не на відкритому сонці;

  • виконання ранкової зарядки: це покращує кровообіг, знімає стрес;

  • контрастний душ;

  • пити не менше двох літрів води на день;

  • пити трав'яний чай;

  • не пити кави;

  • не їсти гостру та жирну їжу;

  • робити дихальну гімнастику;

  • виключити стресові ситуації;

  • відмовитися від куріння та алкоголю.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що синоптики обіцяють взимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів.

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