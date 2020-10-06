Україну в середу знову накриють сильні дощі з грозами. Карта

Погода в Україні в середу, 7 жовтня, буде хмарною і дощовою. У деяких регіонах очікуються сильні опади.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, вітер південно-східний 7-12 м/с, на півдні, сході та в центральних областях пориви до 20 м/с.

У Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській областях підуть значні дощі, місцями з грозами. У Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях опади будуть помірними.

Вночі температура повітря коливатиметься від 11 до 16 тепла, на сході і заході +6+11. Вдень прогнозується 15-20 градусів, найтепліше на півдні і сході – до +25.

У Києві в середу підуть дощі з грозами, вночі +13+15, вдень 17-19 тепла.

Прогноз погоди на 7 жовтня. Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні в Україні буде справжня осіння погода з усіма своїми примхами. На українців чекають як теплі сонячні дні, так і похмурі – з дощами і холодними вітрами.