Україну "струсонув" новий землетрус: сейсмологи повідомили про численні поштовхи

Суспільство 10:23, 25.07.2020 Оновлено: 10:34, 25.07.2020

У Чернівецькій області 23 липня стався черговий землетрус.

Як повідомляється на офіційному сайті Головного центру спеціального контролю, джерело землетрусу розташовувалося в районі села Білоусівка Сокирянського району на глибині 3 км.

Сейсмологи відзначили, що землетрус не ніс жодної загрози, оскільки коливання були слабкі – навіть нижче порога чутливості.

Епіцентр землетрусу в Чернівецькій області
gcsk.gov.ua

Дані Центру говорять про те, що Україну постійно "трясе", але непомітно і без наслідків.

Так, 8 березня та 25 квітня в Одеській області відчули землетруси, епіцентр яких був розташований на території Румунії.

Водночас подібне жителі Одещини відчули і 31 січня близько 03:30. Тоді місто трусило близько 15 секунд. Підземні поштовхи були середньої сили.

Тоді як іще раніше, в ніч на 4 грудня 2019 року, землетрус магнітудою 2 за шкалою Ріхтера стався у Львівській області. Зокрема, коливання землі зафіксували біля села Станіславчик Бродівського району, що між містами Радехів і Броди.

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