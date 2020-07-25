Україну "струсонув" новий землетрус: сейсмологи повідомили про численні поштовхи

У Чернівецькій області 23 липня стався черговий землетрус.

Як повідомляється на офіційному сайті Головного центру спеціального контролю, джерело землетрусу розташовувалося в районі села Білоусівка Сокирянського району на глибині 3 км.

Сейсмологи відзначили, що землетрус не ніс жодної загрози, оскільки коливання були слабкі – навіть нижче порога чутливості.

Епіцентр землетрусу в Чернівецькій області gcsk.gov.ua

Дані Центру говорять про те, що Україну постійно "трясе", але непомітно і без наслідків.

Так, 8 березня та 25 квітня в Одеській області відчули землетруси, епіцентр яких був розташований на території Румунії.

Водночас подібне жителі Одещини відчули і 31 січня близько 03:30. Тоді місто трусило близько 15 секунд. Підземні поштовхи були середньої сили.

Тоді як іще раніше, в ніч на 4 грудня 2019 року, землетрус магнітудою 2 за шкалою Ріхтера стався у Львівській області. Зокрема, коливання землі зафіксували біля села Станіславчик Бродівського району, що між містами Радехів і Броди.