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Україну струсоне сильна буря: названі дати

1.6тЧитати новину російською

В середині червня територію України накриє негода і пройде сильна буря.

Про це народний синоптик Леонід Горбань розповів "Апострофу".

За його словами, з 13 по 16 червня в Україну прийде циклон, який буде супроводжуватися дощами.

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"20-21 числа за розрахунками очікується навіть буря. Після спеки підхід циклону і зустріч двох фронтів може промайнути по Україні бурею", - попереджає Горбань.

Також народний синоптик каже, що українцям потрібно приготуватися до опадів 26 і 27 червня.

Втім, за його словами, дощі в цей день будуть короткочасні.

Нагадаємо, Горбань також розповів, коли в Україну прийде справжня спека .

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Україна
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