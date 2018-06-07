Україну струсоне сильна буря: названі дати

В середині червня територію України накриє негода і пройде сильна буря.

Про це народний синоптик Леонід Горбань розповів "Апострофу".

За його словами, з 13 по 16 червня в Україну прийде циклон, який буде супроводжуватися дощами.

"20-21 числа за розрахунками очікується навіть буря. Після спеки підхід циклону і зустріч двох фронтів може промайнути по Україні бурею", - попереджає Горбань.

Також народний синоптик каже, що українцям потрібно приготуватися до опадів 26 і 27 червня.

Втім, за його словами, дощі в цей день будуть короткочасні.

Нагадаємо, Горбань також розповів, коли в Україну прийде справжня спека .