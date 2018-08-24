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Андрій Нофенко
Андрій Нофенко
ЖурналістВсі статті автора

Украину столетиями расстреливали, морили голодоморами и гноили в лагерях

1.8тЧитати новину російською

Наступил долгожданный день, День Независимости Украины.

Ровно 27 лет, в результате распада "красной империи" СССР, Украина обрела Независимость. Я не просто так пишу Независимость с большой буквы.

Украина, в историческом разрезе, достаточно долго находилась под властью оккупантов, в течение нескольких столетий нашу страну пытались разорвать на части практически со всех сторон. Небольшой глоток свободы в середине XVII века, во времена бравых, отчаянных и свободолюбивых козаков, Украина была нанесена на европейские карты. Затем - более двухсот лет оккупации и разделения. Даже в таких условиях, украинцы находили в себе силы объединится, мобилизоваться и поднять восстание против недругов.

Второй глоток свободы, после революционных событий 1917-го, также был недолгим. К началу 20-х годов большевики железом и кровью выжгли все начинания украинской государственности. Украина стала объектом "красного террора", её расстреливали, морили голодоморами, гноили в лагерях. На 70 с лишним лет наша страна была вовлечена в коммунистические эксперименты.

Новини
Це неймовірний успіх: браво, Україно! Браво, українці!

И вот, наконец, Горбачёв, перестройка, новая историческая возможность обрести истинную Независимость. Украинцы в едином порыве на референдуме "о сохранении СССР" голосуют против СССР, свыше 90% проголосовали за свободную Украину.

За 27 лет мы совершили две революции, сменили пять президентов, уже заплатили за свою Независимость не только "геополитическими интересами", а территорией и, самое главное, кровью. Украина никогда не свернёт с намеченного пути. За последние несколько лет Независимость по-новому начала восприниматься миллионами украинцев, особенно после вероломного кремлёвского нападения на нашу страну. Я уверен, мы достойны быть. Мы имеем право жить на своей земле.

С Днём Независимости, Украина️!

Freedom is our religion!

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Автор
Андрій НофенкоАндрій Нофенко
Теми
День НезалежностіДень Незалежності України
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Андрея Нофенко
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Анатольевич Игорь
Анатольевич Игорь
Зато сейчас Петя исиребляет Украину.на селение за 4 года сократились на 12 мл чел.и это только начало.
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
С Днём Независимости!
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Анатольевич Игорь
Анатольевич Игорь
Chernoknizhniy Igor, с днем истребление украинской нации
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