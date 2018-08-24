Наступил долгожданный день, День Независимости Украины.

Ровно 27 лет, в результате распада "красной империи" СССР, Украина обрела Независимость. Я не просто так пишу Независимость с большой буквы.

Украина, в историческом разрезе, достаточно долго находилась под властью оккупантов, в течение нескольких столетий нашу страну пытались разорвать на части практически со всех сторон. Небольшой глоток свободы в середине XVII века, во времена бравых, отчаянных и свободолюбивых козаков, Украина была нанесена на европейские карты. Затем - более двухсот лет оккупации и разделения. Даже в таких условиях, украинцы находили в себе силы объединится, мобилизоваться и поднять восстание против недругов.

Второй глоток свободы, после революционных событий 1917-го, также был недолгим. К началу 20-х годов большевики железом и кровью выжгли все начинания украинской государственности. Украина стала объектом "красного террора", её расстреливали, морили голодоморами, гноили в лагерях. На 70 с лишним лет наша страна была вовлечена в коммунистические эксперименты.

И вот, наконец, Горбачёв, перестройка, новая историческая возможность обрести истинную Независимость. Украинцы в едином порыве на референдуме "о сохранении СССР" голосуют против СССР, свыше 90% проголосовали за свободную Украину.

За 27 лет мы совершили две революции, сменили пять президентов, уже заплатили за свою Независимость не только "геополитическими интересами", а территорией и, самое главное, кровью. Украина никогда не свернёт с намеченного пути. За последние несколько лет Независимость по-новому начала восприниматься миллионами украинцев, особенно после вероломного кремлёвского нападения на нашу страну. Я уверен, мы достойны быть. Мы имеем право жить на своей земле.

С Днём Независимости, Украина️!

Freedom is our religion!