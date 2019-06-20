Україну спіткала спекотна тропічна аномалія: синоптики забили тривогу

В Україні зараз спостерігається аномальна навіть для літа висока температара повітря.

Про це заявила завідувачка відділом синоптичної метеорології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, повідомляє "Апостроф". "За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезневського в Києві, температура повітря вище норми майже на 9 градусів і це дуже істотна аномалія. Вважається, що температура є аномальною, якщо вона перевищує 1-2 градуси від норми, а у нас – 9. Як правило, такі високі температури характерні для липня і серпня, та й то на півдні і південному сході України, а для північних областей країни 32-33 градуси – це аномалія", – пояснила вона.

У той же час Балабух підкреслила, що у нас досить високі температури вночі – вище 20 градусів, а це говорить про те, що спостерігаються так звані тропічні ночі.

Погода в Україні glavred.info

За словами метеоролога, на підвищення температури впливають два фактори.

"Ми бачимо зміну атмосферної циркуляції, яка і призводить до підвищення температури повітря. В даному випадку у нас протягом досить тривалого періоду спостерігається антициклональна – безхмарна погода. Плюс, приходить тепле повітря з південних широт. Ці два фактори і впливають на температуру повітря", – резюмувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за попередніми прогнозами синоптиків, ослаблення спеки в Україні очікується 24-25 червня.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся