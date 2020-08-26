Україну складно уявити через п'ять років, – Забужко

Спрогнозувати майбутнє України, як і людства загалом, через п'ять років вкрай складно. Адже просто зараз світ переживає глобальну кризу.

Про це в інтерв'ю для OBOZREVATEL заявила українська письменниця Оксана Забужко. За її словами, в осяжному майбутньому вся сучасна цивілізація буде змушена почати жити в нових реаліях.

"Тут не те що Україну – тут взагалі людство уявити складно. Ні, воно, звичайно, буде жити, нікуди не дінеться. Але вся наша цивілізація, і Україна з нею, підійшли до тієї межі, де сума накопичених системних помилок вже сама по собі не розсмокчеться. Саме це називається системною кризою – тим, що б'є одночасно по багатьох напрямках".

Те, що зараз всі опинилися вимушено замкненими в своїх державних кордонах, – це перший серйозний удар по глобалізації з 1989 року, з падіння Берлінської стіни, підкреслила письменниця. Адже в світі вже встигло вирости ціле покоління, яке вірило, що світ глобалізований, що кордони між державами тануть і можна жити там, де є робота.

"Несподівано все це закінчилося. Якщо уявляти собі історію людства як якийсь "самоплив" сценарію, а кожен письменник мислить сценаріями, то я б сказала, що світобудова, як сценарист, нас грубо вгамувало. Продемонструвала нам, що ні до якої глобалізації ми насправді не були готові. Що всі наші міжнародні організації, ВООЗ і що там ще, – це все "порхавка", а як дійшло до справи, то в кожній країні своя система охорони здоров'я", – сказала Забужко.

Підсумовуючи, вона додала, що в умовах пандемії COVID-19 кожна країна була змушена боротися з небезпекою з тим, що встигла побудувати за попередні роки.

"І нікуди ви від цього не вискочите, і ніякі гроші на офшорах вам не допоможуть... Доводиться терміново обладнувати для себе Олександрівську лікарню. Якщо вдуматися, дуже кумедно. Я лежала у цій лікарні востаннє у 2014 році й приблизно уявляю, скільки треба було витратити зусиль, щоб там обладнати бокси для всіх цих бандюкуватих попів з лаври, які всі дружно кинулися туди з переляку", – резюмувала письменниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Забужко вказала на проблему незнання власної історії українцями. Це, за її словами, призвело до того, що на Заході замість об'єктивного уявлення про Україну сформувалася "фантомна реальність".