Україну розжарить до 40 градусів і більше: кліматолог зробила тривожний прогноз

До середини поточного століття температура на території України може піднятися до понад 40 градусів.

Такий прогноз зробила в інтерв'ю "Укрінформу" кліматолог Світлана Краківська. За її словами, якщо українці нічого не змінять у своїй екологічній поведінці, то не виключено, що до середини цього століття на півночі України відбудеться підвищення температури на 3 градуси, а на кінець століття – на 5-6 градусів. А це – середня температура більше 40 градусів по всій території України.

Світлана Краківська

"Коли ми говоримо про якісь історичні зміни клімату, про ту ж Гренландію, то ми говоримо про процеси, які відбувалися протягом тисяч років. Ті ж процеси, які ми бачимо зараз, вони відбуваються за десятки років, протягом життя однієї людини. Такої швидкості раніше просто не було", – зазначила кліматолог.

Вона додала, що при цьому буде менше опадів у південній Україні, що призведе до опустелювання цієї частини території.

"Уже зараз в Україні спостерігається відразу кілька видів засух. У нас спостерігається атмосферна посуха, ґрунтова посуха, гідрологічна посуха, коли пересихають водойми. І ось зараз вже говорять про геологічну посуху, коли вологи не вистачає в верхніх горизонтах грунтів. Тобто пропадає вода в колодязях", – підкреслила географ-метеоролог Віра Балабух.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами Світлани Краківської, в результаті глобального потепління до кінця століття всьому живому на Землі може загрожувати страшна спека, цілі країни перетворяться на випалену пустелю.