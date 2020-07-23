Україну розділять на 4 "зони" з 1 серпня через COVID-19: що означає кожна.

З 1 серпня територію України в рамках адаптивного карантину поділять на чотири зони – "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону". Перехід від однієї зони до іншої буде залежати від відсотка "вкладу" окремого міста в загальний показник захворюваності COVID-19 в області.

Про це головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю для "Українського радіо". Так, за його словами, на території "зеленої" зони діятимуть тільки загальні вимоги. "Не можна заходити в громадські будівлі без маски на обличчі, потрібно дотримуватися соціальної дистанції, мити руки і обробляти їх антисептиком, ну і загальні такі норми – одна людина на 5 квадратних метрів", – пояснив чиновник.

В "жовтій" зоні буде заборонено відвідувати соціальні установи, зокрема лікарні і будинки для людей похилого віку.

"Це буферна зона. Додаткових обмежень економічної діяльності не відбувається, але це такий сигнал", – пояснив Ляшко, додавши, що суттєвої різниці з "зеленою" зоною немає.

"Червона" зона, за словами головного санітарного лікаря, є "критичною" і передбачає повернення жорстких карантинних обмежень, які діяли в Україні протягом березня і квітня.

"Якщо область буде п'ять днів поспіль перевищувати загальнонаціональні індикатори, які залишилися такими, як були до цього, ми цю область розкладемо на райони і міста обласного значення, і кожен район покаже свій внесок в стан захворюваності коронавірусною хворобою", – пояснив Ляшко.

Він додав, що перехід району або міста від "червоної" зони в, наприклад, "помаранчеву", можливий за умови зменшення "вкладу" в загальну захворюваність в області: "Якщо три дні ми бачимо, що показник став краще – ми переводимо район в іншу зону".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні через пандемію коронавірусу (COVID-19) до 31 серпня 2020 року продовжили адаптивний карантин.