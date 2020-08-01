Україну розділили на карантинні зони: Ляшко озвучив усі подробиці

З 1 серпня в Україні почали діяти нові показники для оцінки епідеміологічної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу (COVID-19).

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Як повідомив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на основі цих показників відбуватиметься поділ регіонів на чотири зони – зелену, жовту, помаранчеву та червону (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, рівні епідеміологічної небезпеки визначаються рішенням національної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, враховуючи такы показники:

якщо коефіцієнт зайнятості ліжок перевищує 50% впродовж останніх 5 днів, то всі адміністративно-територіальні одиниці цього регіону матимуть жовтий колір;

якщо перевищує 75% впродовж останніх 5 днів, то всі адміністративно-територіальні одиниці регіону матимуть червоний колір.

Також при розрахунках використовуються коефіцієнти виявлення випадків та показник динаміки зростання кількості випадків.

"Це все враховується, якщо регіон за одним із показників впродовж 5 днів перевищує дані, які зазначені в постанові Кабінету міністрів", – пояснив Ляшко.

Він додав, що залежно від того, до якої із зон відноситься регіон, впроваджуються різні обмеження.

"Зелена" зона передбачає:

перебування у громадських будівлях у масках або респіраторах;

проведення масових заходів: не більш ніж 1 людина на 5 квадратних метрів;

кінотеатри із заповненістю на 50%;

перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

"Жовта" зона (+ обмеження "зеленої"), забороняється:

відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.

"Помаранчева" зона (+ обмеження "жовтої"), забороняється:

діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;

діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;

планові госпіталізації в лікарнях;

спортзали, фітнес-центри, заклади культури;

приймання нових змін у дитячі табори;

обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів та не більш ніж 100 людей.

"Червона" зона (+ обмеження "помаранчевої"), забороняється:

робота громадського транспорту;

відвідування закладів освіти;

діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 липня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розподілила регіони України на чотири зони, залежно від епідемічної ситуації.