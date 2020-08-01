Україну розділили на карантинні зони: Ляшко озвучив усі подробиці
Віктор Ляшко озвучив принцип поділу України на карантинні зони.
З 1 серпня в Україні почали діяти нові показники для оцінки епідеміологічної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу (COVID-19).
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Як повідомив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на основі цих показників відбуватиметься поділ регіонів на чотири зони – зелену, жовту, помаранчеву та червону (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
За його словами, рівні епідеміологічної небезпеки визначаються рішенням національної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, враховуючи такы показники:
якщо коефіцієнт зайнятості ліжок перевищує 50% впродовж останніх 5 днів, то всі адміністративно-територіальні одиниці цього регіону матимуть жовтий колір;
якщо перевищує 75% впродовж останніх 5 днів, то всі адміністративно-територіальні одиниці регіону матимуть червоний колір.
Також при розрахунках використовуються коефіцієнти виявлення випадків та показник динаміки зростання кількості випадків.
"Це все враховується, якщо регіон за одним із показників впродовж 5 днів перевищує дані, які зазначені в постанові Кабінету міністрів", – пояснив Ляшко.
Він додав, що залежно від того, до якої із зон відноситься регіон, впроваджуються різні обмеження.
"Зелена" зона передбачає:
перебування у громадських будівлях у масках або респіраторах;
проведення масових заходів: не більш ніж 1 людина на 5 квадратних метрів;
кінотеатри із заповненістю на 50%;
перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.
"Жовта" зона (+ обмеження "зеленої"), забороняється:
відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.
"Помаранчева" зона (+ обмеження "жовтої"), забороняється:
діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;
діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;
планові госпіталізації в лікарнях;
спортзали, фітнес-центри, заклади культури;
приймання нових змін у дитячі табори;
обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів та не більш ніж 100 людей.
"Червона" зона (+ обмеження "помаранчевої"), забороняється:
робота громадського транспорту;
відвідування закладів освіти;
діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 липня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розподілила регіони України на чотири зони, залежно від епідемічної ситуації.