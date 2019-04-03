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Україну прогріє до +15: синоптик дала теплий прогноз

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В Україні в четвер, 4 квітня, очікується тепла сонячна погода, опади малоймовірні через антициклон.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, протягом дня стовпчики термометрів підвищаться до +9... +15 градусів, трохи холодніше буде на сході +4... +8 градусів.

"Хіба що вітер залишається поривчастий, іноді й сильний, що зменшить відчуття комфорту", — уточнила вона.

Україну прогріє до +15: синоптик дала теплий прогноз

У Києві 4 квітня очікується суха сонячна і помірно тепла погода, вдень +10 градусів.

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"Така погода з поступовим наростанням тепла втримається до кінця тижня", — додала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували, що в Україні на початку квітня прийде похолодання аж до заморозків, проте в другій половині місяця очікується різке потепління до + 24°.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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