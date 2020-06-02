Україну продовжить заливати: синоптики засмутили прогнозом погоди

У вівторок, 2 червня, Україну продовжить заливати дощами, а холодна погода не відступить.

Невтішний прогноз дали синоптики Укргідрометцентру. Так, сонце в другій день літа побачать тільки в Одеській і Миколаївській областях.

На решті території країни прогнозується дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Найхолодніше буде на західній Україні. Там температура повітря вночі опуститься до +6 +8 градусів, вдень максимум +11 +14 градусів.

У східних областях прогріє до +19 +21 градуси вдень, вночі +9 +11. У центральних і північних областях буде трохи холодніше – +12 +18 градусів вдень, вночі +6 +8.

На півдні і в Криму +17 +19 градусів вдень, вночі температура повітря опуститься до +7 +11. У Києві у вівторок похолодає до +12 +14 градусів, вночі +6 +8.

Погода в Україні 2 червня

Як писав OBOZREVATEL раніше, начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань розповів, що в червні погода в Україні очікується теплою і з помірними опадами, однак не виключені і температурні коливання в окремі дні.