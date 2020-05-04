Україну продовжить заливати: синоптики дали невтішний прогноз. Мапа

У понеділок, 4 травня, майже на всій території України пройде дощ з грозою.

Сонячну і суху погоду синоптики Укргідрометцентру прогнозую тільки на заході країни. Температура повітря там триматиметься в межах +14...+19 вдень, вночі від +6 до +8 градусів.

Синоптики дали невтішний прогноз на 4 травня afanasy.biz

Найтепліше буде у східних областях України. У Луганській і Донецькій областях вдень прогріється до +20...+23 градусів, вночі +10...+12 градусів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Дощ із грозою.

Погода в Україні 4 травня

Зливи з грозами також пройдуть на півночі, півдні та в центральних областях країни. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +20...+22 градусів. Вночі стовпчики термометра опустяться до позначки +10...+12 градусів.

У Києві +19...+21 градусів вдень, вночі +10...+12. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Дощ з грозою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода у травні на всій території України буде спекотною й сухою. Невеликі опади пройдуть на початку і наприкінці місяця.