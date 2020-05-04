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4 травня • оновлено в 12:03
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Україну продовжить заливати: синоптики дали невтішний прогноз. Мапа

9.6т
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У понеділок, 4 травня, майже на всій території України пройде дощ з грозою.

Сонячну і суху погоду синоптики Укргідрометцентру прогнозую тільки на заході країни. Температура повітря там триматиметься в межах +14...+19 вдень, вночі від +6 до +8 градусів.

Синоптики дали невтішний прогноз на 4 травня

Синоптики дали невтішний прогноз на 4 травня

afanasy.biz

Найтепліше буде у східних областях України. У Луганській і Донецькій областях вдень прогріється до +20...+23 градусів, вночі +10...+12 градусів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Дощ із грозою.

Погода в Україні 4 травня

Погода в Україні 4 травня

Зливи з грозами також пройдуть на півночі, півдні та в центральних областях країни. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +20...+22 градусів. Вночі стовпчики термометра опустяться до позначки +10...+12 градусів.

У Києві +19...+21 градусів вдень, вночі +10...+12. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Дощ з грозою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода у травні на всій території України буде спекотною й сухою. Невеликі опади пройдуть на початку і наприкінці місяця.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Что значит неутешительный прогноз? Прогноз - просто сказка! Мы такой погоды ждали с сентября прошлого года! Короче, не мешайте радоваться!
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