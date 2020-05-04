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4 травня • оновлено в 23:04
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Україну продовжить заливати дощами: синоптики уточнили прогноз

3.1т
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В Україні у вівторок, 5 травня, очікується дощова погода, майже на всій території будуть грози.

Про це свідчать дані Укргідометцентру. У західних областях будуть сильні зливи.

  • Температурний максимум складе 21 градус тепла.

  • Вітер по всій Україні буде південно-західний 5-10 м/с.

  • Найхолоднішу погоду прогнозують на заході країни.

У західних областях України температура повітря складе максимум +16, а вночі опуститься до +5. В усіх областях прогнозують зливи, але без грози.

Погода в Україні 5 травня: з'явився прогноз

Погода в Україні 5 травня: з'явився прогноз

112 Україна

Аналогічна погода буде у Вінницькій і Житомирській областях.

Погода в Україні 5 травня

Погода в Україні 5 травня

Скриншот

У центрі України трохи тепліше. Стовпчики термометрів покажуть до +19. Прогнозують грози.

Неспокійно буде і в північних областях. На Київщині прогнозують зниження температури повітря на декілька позначок.

На півдні України також буде до +19 і дощі із грозами. На сході буде найтепліше: до 21 градусу тепла. Однак і цей регіон не обійдуть дощі із грозами.

У Києві 5 травня прогнозують +16...+18 і грозу.

Погода у Києві 5 травня

Погода у Києві 5 травня

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода у травні на всій території України буде спекотною й сухою. Невеликі опади пройдуть на початку і наприкінці місяця.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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