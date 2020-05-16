Україну чекає посуха і заморозки: синоптики дали прогноз погоди на травень

До кінця травня Україну очікують дощі, заморозки та спека до +25. Такий прогноз дали українські синоптики. А от на півдні країни дощів буде мало.

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Погода буде мінливою

Провідний синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило вважає, що травень цього року видався типовим – з мінливим характером погоди, короткочасними грозовими дощами.

"Весь травень буде то сонце, то похмуро. Опади випадатимуть дуже нерівномірно і не так багато, як хотілося б. Облогових дощів у цьому місяці не очікуємо. Опади пройдуть місцями, причому в одних і тих самих районах може бути різна кількість дощів", – каже OBOZREVATEL синоптик.

Найважче буде півдню Одеської області, там також очікується мало дощів і вони будуть нерівномірними. "Що стосується півдня в цілому, то там опади також будуть нерівномірними. Тому тотальної посухи там не буде, просто волога накопичуватиметься десь більше, а десь менше. Це стосується Херсонської та Миколаївської областей", – повідомляє синоптик.

Народна правда

До 20 травня синоптик обіцяє температуру на півдні до 25-26 градусів, на заході та півночі переважатиме хмарна погода, тому тут стовпчики термометрів піднімуться не вище 18-20 градусів.

А синоптик Владислав Білик додає, що наступного тижня, 20-21 травня, на півночі, заході і в Карпатах очікуються заморозки. "Вони будуть тільки на ґрунті до -1...+1 градусів", – уточнює Білик.

У Європі – курортний сезон і дощі

Що стосується Європи, то, наприклад, у Туреччині вже розпочався курортний сезон. У травні тут температура 32-33 градуси тепла, дощів не обіцяють.

У Туреччині курортний сезон

У Чехії наступного тижня температура буде 18-22 градуси тепла, а до кінця тижня знизиться до +17...+18 градусів.

У Словаччині 22-24 градуси тепла, а у вихідні +19. У Польщі 15-18 тепла. У Франції синоптики обіцяють 21-22 градуси, а ось із п'ятниці наступного тижня там пройдуть грозові дощі.

У Франції грозові дощі

У Бельгії, наприклад, стабільно +22...+24 градуси тепла. А ось Італію до 24 травня поливатиме дощами і пройдуть грози. Так, на півночі цієї країни температура буде +20...+23 і практично щодня йтимуть дощі із грозами. А ось на півдні стовпчики термометрів піднімуться до +23...+26 градусів і тільки іноді пройдуть грози.

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