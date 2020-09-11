Україну попередили про пожежну небезпеку: які регіони в зоні ризику

Вікторія Довгань Суспільство 09:41, 11.09.2020 Оновлено: 09:51, 11.09.2020

У п'ятницю, 11 вересня, в більшій частині України очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Такий прогноз озвучила пресслужба Укргідрометцентру, зазначивши, що передусім він стосується півдня, сходу та центру.

"За даними Укргідрометцентру, 11 вересня в південній частині, східних, центральних областях, більшості районів Сумської, Київської та Рівненської областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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