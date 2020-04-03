Україну попередили про нову хвилю заробітчан на кордоні з Польщею

Після 10 квітня на кордоні України з Польщею можуть виникнути нові масові черги через нову хвилю заробітчан, які повертатимуться додому у зв’язку з карантином через коронавірус.

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Про це в інтерв’ю "Главкому" розповіла головна редакторка газети для українців у Польщі "Наше слово" Христина Заник. За її словами, на цей момент сусідню країну покинули тільки 10% від наших співвітчизників, які там перебували.

Водночас вона підкреслила, що більшість із них вважають, що навіть у період пандемії все таки краще залишитися у Польщі.

"Частина з них так вирішила тому, що там медицина на кращому рівні й можливо, оскільки мають стабільну роботу", – говорить Заник.

Вона зазначила, що до 10 числа кожного місяця в Польщі заведено сплачувати кошти за оренду житла. Відповідно, після цієї дати треба або виїжджати, або знову платити.

"Тому побачимо після 10 квітня, скільки людей залишаться, а скільки виїжджатимуть, чи буде нова хвиля тих, хто повертається в Україну", – додала Заник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із середини березня 2020 року в Україну через східний кордон Польщі повернулися 89 тисяч людей. Це заробітчани і студенти, які були змушені виїхати з ЄС через карантин.

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