Україну поділять на касти: футуролог озвучив прогноз на найближчі роки

Вже незабаром населення України розділиться на кілька каст. Розподіл буде відбуватися залежно від рівня розвитку власного світогляду.

Такий прогноз в ефірі ObozTV озвучив футуролог Олексій Толкачов. На його думку, в майбутнє, з його новими технологіями, соціальними і моральними нормами потрапить далеко не вся країна.

"Деякі українці будуть неймовірно прогресивними, вони будуть намагатися хапати все найновіше, найсучасніше, вони будуть жити в майбутньому. Будуть люди, які звикнуть використовувати нові можливості, що зараз відкриваються, для власної користі, для власного збагачення і вигоди", – пояснив Толкачов.

Він додав, що при цьому залишаться і реакційні люди, консерватори, яким новинки, запропоновані майбутнім світом, просто не потрібні. Наукові прориви будуть викликати у таких людей футурошок.

Youtube Ievgeniia Oleksenko

"Вони розуміють, що світ змінюється швидше, ніж вони встигають це усвідомити, тому ну його до біса. І я знаю людей, які досі не користуються мобільними телефонами. Навіть зараз у Києві можна побачити купу написів на стінах, що ІПН і біочіпи – це знаки Сатани тощо", – нагадав футуролог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, карпатські мольфари передбачили Україні завершення війни з Росією в недалекому майбутньому. Їх пророцтво обіцяє перемир'я вже в 2019 році.

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