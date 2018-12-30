МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Україну поділять на касти: футуролог озвучив прогноз на найближчі роки

13.9тЧитати матеріал російською

Вже незабаром населення України розділиться на кілька каст. Розподіл буде відбуватися залежно від рівня розвитку власного світогляду.

Такий прогноз в ефірі ObozTV озвучив футуролог Олексій Толкачов. На його думку, в майбутнє, з його новими технологіями, соціальними і моральними нормами потрапить далеко не вся країна.

"Деякі українці будуть неймовірно прогресивними, вони будуть намагатися хапати все найновіше, найсучасніше, вони будуть жити в майбутньому. Будуть люди, які звикнуть використовувати нові можливості, що зараз відкриваються, для власної користі, для власного збагачення і вигоди", – пояснив Толкачов.

Новини
Футуролог розповів, що чекає людство

Він додав, що при цьому залишаться і реакційні люди, консерватори, яким новинки, запропоновані майбутнім світом, просто не потрібні. Наукові прориви будуть викликати у таких людей футурошок.

Youtube Ievgeniia Oleksenko

Youtube Ievgeniia Oleksenko

"Вони розуміють, що світ змінюється швидше, ніж вони встигають це усвідомити, тому ну його до біса. І я знаю людей, які досі не користуються мобільними телефонами. Навіть зараз у Києві можна побачити купу написів на стінах, що ІПН і біочіпи – це знаки Сатани тощо", – нагадав футуролог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, карпатські мольфари передбачили Україні завершення війни з Росією в недалекому майбутньому. Їх пророцтво обіцяє перемир'я вже в 2019 році.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Олексій Толкачев
Місце
Україна
Тег
Україна
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
35
31
Смішно
8
Цікаво
7
Сумно
10
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
На кой к общественности выпускают идиотов как этот, кто вообще содержит этих вырожденцев?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Этот мудак как-то не учитывает, что всем людям и во все времена присуще все человеческое в равной степни. Наверное это потому, что эта зверушка называвшаяся футурологом не знает, что определяет человека в принципе)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Редкостный долбоеб.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Наші блоги