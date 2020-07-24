Україну поділять на чотири зони через коронавірус: подробиці рішення Кабміну

Кирило Лютий Суспільство 21:17, 24.07.2020 Оновлено: 21:53, 24.07.2020

Кабінет міністрів визначив критерії визначення чотирьох рівнів епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

Як ідеться в постанові уряду №641, залежно від епідситуації в області або окремих адміністративно-територіальних одиницях регіону встановлюється "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень небезпеки поширення COVID-19.

Рівень епідемічної небезпеки встановлюється за результатами оцінки епідемічних показників і визначається рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Небезпечним" регіоном вважатиметься той, в якому буде зафіксовано хоч одну з таких ознак:

  • завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів COVID-19, становить понад 50%;

  • середня кількість ПЛР та ІФА-тестувань становить менше 24 на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів;

  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%;

  • показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більше 10%.

Регіон буде "жовтим" у разі завантаженості більше 50% кількості ліжок, і "червоним" у разі завантаженості більше 75% місць у лікарнях.

На рівні адміністративно-територіальних одиниць регіону/району або міста обласного значення рівень епідемічної небезпеки розраховується Міністерством охорони здоров'я з урахуванням частки окремої одиниці в перевищення кожного окремого показника на рівні регіону:

  • "зелений" – до 5%;

  • "жовтий" – від 5 до 20%;

  • "помаранчевий" – від 20 до 50%;

  • "червоний" – більше 50%;

Для розрахунку такої частки використовуються показники коефіцієнта виявлення випадків інфікування COVID-19 і динаміки зростання випадків інфікування COVID-19.

Регіон буде "зеленим", якщо в ньому мінімум три останні дні будуть відсутні всі ознаки широкого поширення коронавірусу.

Як писав OBOZREVATEL, Кабмін продовжив на всій території країни дію адаптивного карантину до 31 серпня. Постанова набуде чинності з 1 серпня.

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